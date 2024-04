Robot in agricoltura. E’ l’anteprima del Festival

Anteprima del Festival della robotica – in programma a Pisa dal 24 al 26 maggio – all’Agrifiera di Pontasserchio nel comune pisano di San Giuliano Terme per le innovazioni dei robot in agricoltura. Due i seminari organizzati dal dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed agro-ambientali dell’Università di Pisa e dal Comune di San Giuliano Terme nell’ambito delle due tematiche principali dell’Agrifiera, il verde urbano e l’agricoltura, mostrando anche i robot utilizzabili. ‘Robotica e verde urbano: aggiornamenti sulle recenti innovazionì il primo seminario in programma il 29 aprile, con al centro i più attuali robot rasaerba disponibili sul mercato, i dispositivi elettronici a batteria per uso domestico con aree delimitate da cavi fisici, le più evolute macchine per uso professionale nel verde sportivo che adottano sistemi di posizionamento satellitare e che riescono e lavorare su traiettorie programmate. I robot saranno messi in funzione nell’area esterna alla sala convegni. Il secondo seminario, il 30 aprile, verte su ‘Robotica e agricoltura: quale futuro è già disponibile adesso?’: è dedicato alle possibilità di applicazioni attuali e future della robotica e automazione in agricoltura. Protagonisti, tra le varie attrezzature, i robot per l’agricoltura di precisione, macchine autonome sviluppate nell’ambito del progetto Smash. La piattaforma, si spiega, "è dotata di quattro ruote motrici sterzanti, è completamente elettrica e può fare molte operazioni in campo, anche grazie ad un apposito braccio robotico, come la distribuzione di agrofarmaci a dose variabile, il controllo meccanico della flora spontanea, la raccolta di oggetti o campioni ed il monitoraggio della coltura mediante camere e sensori.