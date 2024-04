"Rivitalizzare le aree produttive". La sfida di Tecnocasa per l’impresa

Servizi, servizi, servizi. E’ come un mantra quello di Luca Schifano, titolare di Tecnocasa immobili per l’impresa, la prima agenzia immobiliare pisana interamente dedicata agli immobili commerciali e industriale che dal 12 aprile, con una festa d’apertura dalle 18.30 e dj set, sarà attiva anche a Pisa, con sede a Ospedaletto, in via Volpe 108. Schifano lavora insieme ai collaboratori Christian Antonelli e Greta Lami. "La rigenerazione urbana di ampie porzioni di territorio - spiega Schifano - passa anche dalla rivitalizzazione delle aree produttive. Noi siamo l’unica rete immobiliare in Italia specializzata nel settore industriale e commerciale, ormai da diversi anni al servizio delle imprese italiane. Dopo il successo riscontrato in Toscana, tra Firenze e Prato, arriviamo anche nel territorio pisano con l’obiettivo di ripopolare le zone produttive e commerciali di Pisa e provincia. Ma per farlo è necessario che le diverse aree cittadine siano dotate di servizi adeguati".

A quali servizi pensa?

"A tutte quelle soluzioni che possono agevolare la vita delle persone che occuperanno le aree produttive per ragioni di lavori. Commercio di vicinato, trasporto pubblico, farmacie e, se necessario, anche altri servizi pubblici rivolti ai cittadini. Il nostro modo di fare impresa, insieme ai nostri clienti, è proprio quello di lavorare in rete e tenere insieme il più possibile tutti questi aspetti. Facile a dirsi, ma difficile a farsi".

È il punto cruciale dello sviluppo di un territorio: adeguare alle riqualificazioni e manutenzioni straordinarie anche l’offerta commerciale.

"Cito un esempio per dire come lavoriamo: recentemente abbiamo rivitalizzato un fondo commerciale in pieno centro storico in via Ceci, con un’attività artigianale di produzione e successiva vendita al dettaglio di pasta fresca. Un’altra sfida decisiva sarà la trasformazione dell’area della stazione.

In che senso?

"Può tornare a essere dopo gli anni bui della crisi immobiliare, in cui rinasce anche un quartiere moderno e capace di offrire nuovi servizi. è un consiglio che spesso diamo ai nostri clienti di non guardare solo ala rendita ma di contribuire a ricostruire il tessuto economico: a volte un franchising internazionale, solo per fare un esempio, può aiutare anche il commercio di vicinato che resta, insieme ai servizi, uno dei principali asset per contribuire alla rigenerazione urbana dei luoghi".

Gab. Mas.