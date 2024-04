"Ritornano le visite gratuite al centro Memento di Ospedaletto: screening cognitivo, motorio e cardiologico a disposizione della cittadinanza"

PISA

Da lunedì 13 maggio tornano le visite gratuite al centro Memento di Ospedaletto. Grazie alla collaborazione con Confcommercio Pisa e la Onlus Cecchini Cuore, sono disponibili per la cittadinanza: screening cognitivo motorio neuroriabilitativo, screening posturologo podologico, screening cardiologico ed esame audiometrico. Le visite si svolgeranno presso il Centro Memento, in via Galileo Ferraris 10 a Ospedaletto. Per effettuare gli esami è obbligatoria la prenotazione contattando il numero di cellulare 3316889241.