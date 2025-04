Rissa in piazza. Accoltellato in pieno centro

Un altro weekend critico in centro. Sabato sera, intorno alle 23, rissa in Piazza Dante fra giovani, con "tanto di sedia lanciata", racconta una testimone e "fronti insanguinate". Sono stati chiamati anche i carabinieri, ma non ci sono state poi particolari conseguenze. Diversa la situazione nel vicolo del Vigna, dove, intorno alle 2.30, si è verificata un’aggressione. Qui i militari dell’Arma sono stati chiamati per un uomo di origini tunisine di 41 anni accoltellato più volte, anche se la lama non ha provocato ferite profonde.

Le coltellate sarebbero arrivate alla fine di una lite "per motivi banali", ha raccontato l’uomo agli investigatori. Un diverbio avuto con alcuni connazionali e che è poi sfociato nella violenza con una colluttazione e, alla fine, ripetuti colpi di "arma bianca".

Ci sono adesso indagini in corso da parte dei militari per risalire all’identità degli aggressori. Al setaccio, come sempre in questi casi, oltre alla testimonianza della vittima, ascoltata a lungo la sera stessa, anche le immagini della videosorveglianza cittadina nel possibile percorso effettuato dagli uomini. Si sta cercando di ricostruire che cosa sia accaduto e quali siano stati i motivi dell’episodio violento tra sabato e domenica. Più volte i residenti del centro città hanno spiegato che il vicolo del Vigna, di notte, "è pericoloso". E hanno chiesto provvedimenti.

An. Cas.