C’è chi dice no: "Notte Rosa?. Errore fermarla"

"Sono mesi che moltissime persone lavorano per questo importante evento che sarà una grande vetrina per Pisa. Spostarlo con un preavviso di due giorni non è stata una mossa vincente". C’è amarezza in seno a Confcommercio Pisa per lo spostamento della Notte Rosa della Musica, l’evento inizialmente previsto per domani sera nell’ambito delle celebrazioni per il passaggio del Giro d’Italia, rinviata a sabato 21 giugno per evitare la concomitanza con i festeggiamenti per la promozione del Pisa Sporting Club. Il direttore generale dell’associazione di categoria, Federico Pieragnoli, ha voluto fare un "appello di buonsenso" alle istituzioni spiegando che, sebbene "il ritorno del Pisa in Serie A meriti di essere celebrato con tutti gli onori perché è un’impresa straordinaria", Confcommercio "non può accettare che in nome dei sacrosanti festeggiamenti per questo storico traguardo vengano cancellati altri eventi come la Notte Rosa del 10 maggio, che riguarda un appuntamento altrettanto importante a livello sportivo come il Giro d’Italia".

Il punto di Pieragnoli è che "non vorremmo che questo risultato calcistico incredibile diventasse un autogol a scapito della Notte Rosa. Stiamo parlando - spiega - di una data, quella di sabato 10 maggio, ormai calendarizzata da mesi, a cui gli organizzatori hanno lavorato con impegno e che coinvolge strade e piazze del centro storico, rappresentando una straordinaria occasione di visibilità per la città".

Per il direttore si tratterà di "un momento attesissimo che sicuramente richiamerà a Pisa moltissime persone, accolto con entusiasmo da attività e pubblici esercizi che si sono già organizzati per accogliere il pubblico nel migliore dei modi". Pieragnoli aggiunge con una nota positiva sulla qualità dello sport pisano e le sue ricadute positive sul territorio: "la conquista della Serie A è arrivata praticamente in concomitanza con il Giro d’Italia che dopo 45 anni vedrà Pisa tornare città arrivo di tappa nell’avvincente cronometro con arrivo in Piazza dei Miracoli. Due risultati sportivi di eccellenza che porteranno a Pisa e al suo tessuto economico e imprenditoriale una visibilità ad altissimo livello, con benefici innegabili per il commercio e in particolare per il comparto turistico, dell’accoglienza e pubblici esercizi. Un patrimonio - conclude il direttore di Confcommercio - in grado di far vincere l’intera città e che deve rappresentare un vero momento di festa. A patto che sia per tutti".

Mar.Fer.