Riscoprire la città, a Natale visita le mura pisane

PISA

Tante iniziative per Natale sulle Mura di Pisa tra storia, culture e laboratori. Sabato in programma ‘Natale sulle Mura per grandi e piccini’: le magiche atmosfere natalizie accoglieranno i più piccoli e i loro accompagnatori. Dalle 15 al Bastione del Parlascio si terrà un laboratorio per la realizzazione di ghirlande e altri addobbi: i lavori potranno anche essere utilizzati per decorare le Mura a tema Natale. L’iniziativa è dedicata ai bambini fino a 10 anni, biglietto a 5 euro, accompagnatore obbligatorio con ingresso gratuito, possibilità per i partecipanti di passeggiare sulle Mura fino a piazza dei Miracoli fino alle 17.

Inoltre, torna sotto le feste l’edizione classic di “Mura di Pisa Night Experience“ : la storia della città dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla Pisa industriale di fine ‘800 ai giorni nostri. La chiesa di San Zeno e il mistero dell’anfiteatro romano scomparso, il funzionamento ingegnoso delle terme romane, la storia di una delle prime imprenditrici pisane del XX secolo, Laura Ruschi, e della manifattura di ceramica artistica San Zeno, l’epopea industriale Marzotto, le vicende che hanno reso Pisa una potenza navale temuta in tutto il Mediterraneo, e molto altro ancora.

Partenza da Torre Piezometria Porta Pacis alle 18 e arrivo in piazza dei Miracoli: primo appuntamento sabato 21 dicembre, repliche sabato 28 dicembre e sabato 4 gennaio. Prenotazioni ai link https://bit.ly/MuraNatale e https://bit.ly/Muranightexperience, oppure www.muradipisa.it, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.