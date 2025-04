Rinnovo delle rappresentanze sindacali: grande risultato per la Cisl di Pisa

Pisa, 23 aprile 2025 - Grande risultato per la Funzione Pubblica della CISL di Pisa nel rinnovo Rappresentanze sindacali unitarie. La CISL di Pisa nella persona della Segretaria Generale Giorgia Bumma "esprime massima soddisfazione per questo grande risultato frutto del grande lavoro della categoria". Per quanto concerne le Funzioni Centrali la CISL FP di Pisa è risultata il primo sindacato: Agenzia Entrate, INAIL, Biblioteca Universitaria, Archivio di Stato, Ordine Geometri, Farmacisti e Consulenti del Lavoro e Ministero Istruzione. Altre percentuali importanti la Cisl le ha ottenute con un buon 50% alla Questura, 25% alla Sovrintendenza, 18% al Tribunale, Direzione Territoriale del Lavoro 35.09% (collegio su Livorno) su 20 voti, CISL FP 15 Pisa e 5 Livorno, Ministero Istruzione 83.87% (collegio su Livorno) su tre candidati due eletti di Pisa su tre. In tutto la Cisl ha ricoperto 17 seggi su 21 con una percentuale del 80.9%. Buoni risultati per quanto riguarda le Funzioni Locali come primo sindacato alla Camera di Commercio, Comune di Buti, Comune di Calcinaia, Comune di Crespina Lorenzana, Comune di Fauglia, Comune di Peccioli, Comune di Riparbella, Comune di San Miniato, Comune di Santa Maria a Monte, Comune di Volterra e Unione Montana Alta Val di Cecina. In linea generale la Cisl ha incrementato i voti presso tutte le amministrazioni comunali. "Da un seggio siamo passati a tre seggi in Provincia. Stabile invece il risultato presso il Comune di Pisa rispetto al 2022. Primo sindacato come voti ricevuti dalla Polizia Locale e Provinciale con 17 rappresentanti eletti RSU 2025 su 44 rappresentanti eletti, pari al 38.6%. Abbiamo presentato candidature per 35 seggi su 45 pari al 77,7%". - afferma Cinzia Ferrante - Come CISL FP per quanto riguarda la Sanità Pubblica, abbiamo incrementato del 51.90% rispetto al 2022 i voti ottenuti con un incremento di due seggi presso l’Azienda Ospedaliera Pisana. La CISL FP di Pisa per quanto riguarda l’Azienda Usl Nord Ovest, ha mantenuto il risultato delle votazioni del 2022". A commentare questo grande risultato ottenuto dalla Cisl di Pisa Cinzia Ferrante Segretaria Generale Territoriale: "Siamo soddisfatti del risultato perché le persone hanno premiato l'impegno, la credibilità e la serietà della Cisl di Pisa, nonostante la campagna elettorale totalmente contraria di Cgil e Uil. Abbiamo ottenuto un grande risultato nelle funzioni locali, centrali e sanità ottenendo più voti e più seggi. Ancora una volta è stata sconfitta la demagogia dei soliti noti e ha vinto la coerenza, la presenza quotidiana e la credibilità di chi c'è sempre stato. Vogliamo ringraziare a chi ci ha dato fiducia. Continueremo a lavorare con serietà determinazione e rispetto per i lavoratori. D qui ripartiamo più forti, più liberi e più credibili".