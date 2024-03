Rinnovo del CCNL, Pieragnoli: "ora molti inattivi invogliati a presentarsi alle aziende"

In un contesto di complessivo rallentamento della dinamica imprenditoriale il comparto dei servizi rappesenta un pilastro dell'economia della provincia di Pisa, con un'incidenza pari al 64% del totale delle imprese (dati Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest), caratterizzato dalla netta prevalenza di attività di commercio, alloggio e ristorazione, che rappresentano oltre il 50% del totale. L'accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, sottoscritto da Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, andrà quindi a prevedere una serie di miglioramenti per i lavoratori. Tra questi, un aumento graduale che raggiungerà i 240 euro e "Una Tantum" di 350 euro, suddivisa in due tranche (la somma riguarda il quarto livello, a titolo esemplificativo). Non sono solo lavoratori e sindacati del settore a essere soddisfatti dell'accordo.

"Le imprese di piccole dimensioni", precisa il direttore di Confcommercio Provincia si Pisa Federico Pieragnoli "devono affrontare sfide difficili ed eterogenee sul mercato interno ed esterno. Adesso sono chiamate a un ulteriore sforzo per l'aumento salariale. Ma la competitività delle aziende dipende anche dalla qualità del lavoro dei dipendenti e collaboratori. Non dimentichiamo, poi, che stiamo attraversando un periodo di carenza di potenziali candidati. Credo che con le migliori condizioni prospettate dal nuovo CCNL tanti inattivi saranno invogliati a presentarsi alle aziende".

L'incremento salariale previsto dall'accordo avrà un impatto immediatamente tangibile in busta paga, migliorando il potere d'acquisto. Ma ci sono altri aspetti, che spiega Pieragnoli. "Intanto il campo di applicazione CCNL viene esteso ad attività finora non comprese: i cosiddetti Dark Store, ovvero i magazzini dedicati agli ordini della spesa online; alla parafarmacia interna alla distribuzione organizzata, al commercio e noleggio di software e hardware, ai servizi amministrativi nelle università telematiche private, ai centri di assistenza fiscale e ai servizi di marketing operativo. Poi vengono aggiornati profili professionali. Viene inoltre perfezionato il contributo all’assistenza sanitaria integrativa, particolarmente sostanziale per il nostro contratto, che con pochi euro al mese da parte del lavoratore e qualcosa in più da parte dell'azienda, offre pacchetti gratuiti di tutto rispetto per le prestazioni sanitarie e i rimborsi per visite specialistiche, interventi, maternità ecc..”.

Viene aggiornato anche l'esercizio del diritto al congedo parentale per ciascun genitore, con un tempo minore di pravviso dovuto al datore di lavoro. Si è voluto infine migliorare l'aspetto delle politiche di genere e sono previsti congedi specifici per le donne vittime di violenza: “Oltre alla dovuta gratificazione economica” conclude Pieragnoli, “il nuovo contratto va a valorizzare il ruolo che dipendenti e collaboratori ricoprono in ogni impresa”