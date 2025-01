Riflettori sul nuovo Codice. Le regole della strada spiegate in un convegno

Un po’ di chiarezza. E chi può farlo meglio delle forze dell’ordine e dell’associazione internazionale di Polizia Ente del Terzo Settore (Ipa).

Stiamo parlando del nuovo codice della strada varato dal ministro Matteo Salvini che tra tanti provvedimenti attesi e necessari, ha lasciato moltissimi dubbi e disorientamento negli utenti della strada, siano essi dotati di monopattino elettrico che di autovetture e motocicli. Insomma vederci più chiaro, conoscere le novità spiegate bene, significa evitare beghe economiche e legali non da poco. Il 10 gennaio nella Sala Baleari di palazzo Gambacorti, si terrà un “Focus illustrativo e divulgativo sulla riforma del codice della strada“. Il sindaco Michele Conti introdurrà molti degli argomenti “caldi di cronaca“ per poi farli sviluppare ai relatori ed esperti, tra cui si segnalano Pietro Taccogna segretario locale di Ipa, Tiziana Lensi vice comandante della nostra polizia Municipale e presidente del comitato locale di Ipa e Sergio Bedessi, già comandante dell municipale in varie città italiane, docente e formatore, associato Ipa e corrispondente per la settima delegazione I.P.A. Toscana.

Il convegno affronta temi cruciali e sono: la regolamentazione della sosta nei centri abitati, la disciplina sanzionatoria della sosta tariffata, le limitazioni per i neopatentati e le esercitazioni alla guida le novità in materia di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica la sospensione breve della patente. Alle 11 si entra nel cuore del convegno con alcuni temi civilistici, amministrativi e penali, e cioè si affronteranno novità e sanzioni riguardanti: la guida in stato d’ebbrezza, l’alcolock e alcol zero, la guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, l’abbandono di animali e le modifiche al codice penale, altre modifiche al codice della strada, le modifiche ad altre normative, aspetti pratici e anche operativi con riferimento alle varie tematiche.

A coadiuvare gli interventi ci sarà anche Enzo Baestri, che è vice presidente comitato locale I.P.A. Pisa già comandante Polizia Municipale di San Giuliano Terme. Alla sala delle Baleari possono accedere fino a un massimo di 90 persone per tanto è bene mandare una mail agli organizzatori: [email protected], e [email protected].

Carlo Venturini