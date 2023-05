Riconoscimento a Paneroni Intecs Solutions

Sono 79 i nuovi maestri del lavoro che hanno ricevuto l’ambita stella al merito del lavoro. Quest’anno la tradizionale cerimonia in palazzo Vecchio si svolgerà nella prima settimana di dicembre, in concomitanza con le celebrazioni del centenario della “Stella al Merito del Lavoro”, istituita con regio decreto 3167 del 30 dicembre 1923. La stella comporta il titolo di Maestro del Lavoro e viene concessa ad un ristretto numero di lavoratori dipendenti che si sono distinti per laboriosità, impegno e serietà sul lavoro. Per il notro territorio ha ricevuto il prestigioso rinonoscimento Paolo Panaroni Intecs Solutions S.p.A. - Pisa.