Riconoscimenti: alle professoresse Garzella e Ceccarelli Lemut la Mimosa boreale

Pisa, 13 marzo 2024 – Si è svolta nella splendida cornice della Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, gremita di pubblico, la cerimonia di consegna del Premio Mimosa Boreale promossa dalla Parte di Tramontana del Gioco del Ponte col patrocinio del Comunale di Pisa. Il premio, giunto alla sua settima edizione, intende offrire un omaggio a donne che con il proprio impegno abbiano contribuito ad accrescere il prestigio delle tradizioni e la cultura del nostro territorio.

A rappresentare l’amministrazione comunale presiedendo la manifestazione, era presente Gabriella Porcaro, assessore con delega alle pari opportunità che ha portato il saluto delle istituzioni, ed ha consegnato le targhe alle premiate, sottolineando quanto l’originalità dell’iniziativa ben si inserisca nel Marzo delle Donne e come, in particolare, l’eccellenza rappresentata dalle premiate rappresenti un orgoglio per tutta la città.

Il Generale di Tramontana Matteo Baldassari nel proprio intervento ha evidenziato come il Premio Mimosa Boreale rappresenti un esempio della rilevanza sociale e culturale delle tradizioni storiche, e di quanto esse possano fare da veicolo di aggregazione e crescita civile. Quest’anno il Premio è stato assegnato alle professoresse Maria Luisa Ceccarelli Lemut e Gabriella Garzella, i cui curricula rappresentano delle vere e proprie eccellenze accademiche di carattere nazionale ed internazionale nel campo della ricerca storica, declinata, in entrambi i casi, con una specifica attenzione allo studio della Pisa medioevale.

La professoressa Ceccarelli Lemut, tra i numerosi insegnamenti è stata titolare della cattedra di esegesi delle fonti storiche medioevali presso l’Università di Pisa fino al 2012 e, presso il medesimo ateneo, di Storia delle città e del territorio alla scuola di specializzazione in archeologia fino al 2009; oltre a numerosissime pubblicazioni scientifiche è dal 1998 membro del consiglio direttivo della Società Storica Pisana di cui dal 2016 dirige il Bollettino Storico Pisano e le collane editoriali.

La professoressa Garzella, nel suo vasto curriculum, vanta tra le altre cose la titolarità dell’insegnamento di storia degli insediamenti medioevali e tardoantichi all’Ateneo Pisano, fino all’anno accademico 2010-2011, numerose pubblicazioni di carattere scientifico sullo studio della città e del territorio in epoca medioevale, ed è dal 2015 Presidente della Società Storica Pisana, dopo aver rivestito, fino al 2020, la carica di membro della Deputazione dell’Opera Primaziale Pisana.

All’evento, organizzato a cura dell’Associazione Gallo di Borea APS, erano inoltre presenti anziani consiglieri Maria Teresa Rossi Benvenuti, già Generale di Parte ed anima ed ideatrice delle iniziative della Mimosa Boreale fin dagli anni novanta, i consiglieri Maurizio Nerini e Marco Biondi, il generale di Mezzogiorno Sergio Mantuano, il Direttore dell’Automobile Club di Pisa Francesco Bianchi, oltre ad una folta rappresentanza di tutte le Magistrature Boreali, dei gruppi armati e di numerosi simpatizzanti. Presenti per un rapido saluto anche il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bargagna e l’assessore allo sport Frida Scarpa. Al termine della cerimonia di premiazione una rappresentanza del gruppo femminile dei Paggi di Tramontana ha offerto un omaggio floreale alle due premiate.