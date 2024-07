Riconoscimenti: al ricercatore Vittorio Giannetti il Kuriki Award for Young Professionals

Pisa, 1° luglio 2024 – Importante riconoscimento internazionale assegnato a Vittorio Giannetti, ricercatore di Propulsione Aerospaziale della nuova area di ricerca in Space Technologies dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha ricevuto il “Kuriki award for young professionals” da parte della Electric Rocket Propulsion Society (Erps). Il premio, la cui rilevanza è riconosciuta a livello mondiale, viene conferito in occasione della International Electric Propulsion Conference (Iepc), la conferenza internazionale più rilevante nel settore della propulsione elettrica satellitare, organizzata a cadenza biennale, in città di tutto il mondo. L’edizione 2024 si è conclusa venerdì 28 giugno a Tolosa (Francia).

Il premio, destinato al ricercatore under 35 della comunità internazionale che più è stato artefice del progresso nel settore della propulsione elettrica satellitare, è stato assegnato per il 2024 a Vittorio Giannetti con la seguente motivazione: “Per il contributo allo sviluppo di sistemi di propulsione elettrica, come i propulsori ionici a griglia per BepiColombo (missione dell’Agenzia Spaziale Europea, Ndr), la propulsione elettrica a soffio d'aria, i propulsori Hall a schermatura magnetica e i propulsori elettrospray”.

Alla cerimonia di premiazione, avvenuta durante la cena di gala della conferenza a Tolosa, Vittorio Giannetti ha espresso gratitudine verso colleghe e colleghi con cui ha collaborato nel corso degli anni. Un ringraziamento per il supporto è stato rivolto a Mariano Andrenucci, docente pioniere del settore aerospaziale scomparso di recente, e a Tommaso Andreussi, il docente responsabile dell’Area di ricerca in Space Technologies dell’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna.

Vittorio Giannetti si è detto “onorato” e ha commentato così il suo successo: “Il riconoscimento rappresenta un grande incoraggiamento a continuare a lavorare con curiosità, responsabilità e dedizione nel campo della propulsione elettrica”.