Riattivazione della stazione Rfi a Migliarino Pisano, Baccelli e Bani

Vecchiano (Pisa), 17 giugno 2023 - Si è svolto nella giornata di giovedì 15 giugno un sopralluogo tecnico interistituzionale per il ripristino dell’utilizzo della stazione RFI di Migliarino Pisano. Il sopralluogo è stato fortemente voluto dal Comune di Vecchiano, per il quale erano presenti il Sindaco Massimiliano Angori e l'Assessora alla Mobilità Sostenibile Mina Canarini. E nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale è stato un appuntamento importante anche per chiedere a Rfi il ripristino del decoro urbano all'interno della attuale ex stazione. Presenti l'Assessore Regionale ai Trasporti e Infrastrutture Stefano Baccelli, il Presidente del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani e un folto gruppi di tecnici di Rfi. Ha preso parte anche l'ufficio tecnico del Comune di Vecchiano. "Apprezziamo molto l'idea del Sindaco di Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa Angori perché Vecchiano ha tutte le potenzialità per diventare un hub intermodale non solo di viabilità sostenibile, ma di sviluppo turistico, visto che è già un naturale crocevia di arterie viarie quali l'Aurelia e lo svincolo della A11 Firenze-Mare, e anche ferroviarie, assumendo perciò un ruolo di rilievo per la Ciclovia Tirrenica, questa ultima di interesse nazionale ed europeo, che si intercala con la Ciclabile Puccini. Non da ultimo la vicinanza al mare: per cui questo progetto della riattivazione della stazione è un progetto che, come Regione Toscana, vogliamo fortemente sostenere e stimolare" afferma l'Assessore Regionale Baccelli. "Lo riteniamo infatti un percorso progettuale di valorizzazione del territorio di Vecchiano, oltre che un progetto dalla chiara valenza di sviluppo sostenibile". "Il progetto, in accordo con tutti gli enti coinvolti, è già inserito nel nuovo piano integrato del Parco - spiega il Presidente del Parco Lorenzo Bani - l'obiettivo è creare un hub per la mobilità sostenibile con interconnessioni per le biciclette, per vivere la natura a 360 gradi" "È stata l'occasione per prendere atto dello stato del luogo attraverso una visione costituita da tutte le prospettive, ma soprattutto per riconfermare nuovamente le potenzialità della riattivazione della stazione di Migliarino Pisano", affermano il Sindaco Angori e l'Assessora Canarini. "L' Assessore Baccelli, che ringraziamo, ha dato forza alla strategicità della stazione come punto di snodo per intermodalità, come collegamenti di territori più ampi, come punto di servizio per un turismo a due ruote, che sta componendo numeri di presenze sempre più importanti anche sul nostro territorio. Quindi la stazione di Migliarino è indicata come un punto strategico per la ciclovia Tirrenica, per essere porta del Parco, per accogliere servizi di informazione e promozione turistica."

M.B.