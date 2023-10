Riapre l’ufficio postale messo ko dalla rapina

La buona notizia tanto attesa è arrivata. Poste Italiane ha comunicato che l’ufficio postale di Calci, in via XX Settembre 15, riaprirà regolarmente al pubblico oggi a partire dalle 10.30, dopo la chiusura in seguito ai danni riportati nel tentato assalto con l’esplosivo. L’ufficio osserverà il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35, il sabato dalle 8,20 alle 12,35. Al momento, hanno tuttavia specificato da Poste, l’Atm Postamat non sarà presente.

"La riapertura dell’ufficio postale è una buona notizia per tutti i cittadini di Calci – questo il commento della sindaco, Massimiliano Ghimenti -, considerato che risultava chiuso dall’8 agosto scorso a seguito di una rapina. Da allora sono stati mesi di disagi per tutti e soprattutto per gli anziani soli, per i quali abbiamo messo a disposizione con la Misericordia di Calci un servizio di navetta gratuita per l’ufficio postale di Caprona, in occasione del ritiro delle pensioni di settembre ed ottobre. Ringraziamo Poste per aver mantenuto l’impegno preso con noi della riapertura entro ottobre, in vista dell’erogazione delle pensioni di novembre". "Sebbene la riapertura faccia cessare gran parte dei disagi che ci avevano portato al costante pungolo a Poste – continua il primo cittadino calcesano – , abbiamo tuttavia chiesto che quanto prima possibile sia installato anche un nuovo distributore Atm Postamat e che, stavolta, sia di ultima generazione, come peraltro chiesto da molti cittadini prima della chiusura anche attraverso una raccolta firme".