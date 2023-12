Riapre la Rsa. Campostrini. Ristrutturazione e nuova vita

VICOPISANO

Un giorno importante, ieri, per Vicopisano. E’ il giorno della riapertura della residenza sanitaria per anziani Campostrini, una delle strutture storiche del territorio comunale. Dalla direzione dell’istituto, per questo, non viene nascosta "grande gioia e soddisfazione per l’autorizzazione al funzionamento arrivata ieri mattina dal Comune di Vicopisano all’esercizio di Rsa". La struttura, infatti, a seguito di importanti e complessi lavori di ristrutturazione ed adeguamento, ha superato positivamente il controllo dell’apposita commissione Asl e ha ricevuto l’autorizzazione al funzionamento per residenza sanitaria assistenziale proprio ieri, 12 dicembre.

"Oggi stesso (ieri, Ndr) la direzione ha provveduto a presentare attestazione di accreditamento e presenterà istanza di convenzioneaccordo con la Asl di competenza – si legge in una nota della Campostrini – In regime privato tuttavia può già operare". Per informazioni e ingressi è possibile contattare la segreteria di struttura allo 050 799167. La struttura è autorizzata al funzionamento per 35 posti per anziani non autosufficienti modulo base.

Dalla Campostrini la direzione "ringrazia la Asl Toscana Nord Ovest e il Comune di Vicopisano per il supporto assicurato in questa fase di riorganizzazione della struttura e un ringraziamento particolare alla Fondazione Madonna del soccorso che ha collaborato costantemente e fattivamente in ogni momento alla ripresa delle attività e che continuerà a collaborare e alla locale sezione Uneba provinciale di Pisa per la vicinanza".

"La struttura è ora pronta a ripartire con il suo servizio a favore degli anziani e del territorio nel solco della sua tradizionale vocazione all’accoglienza – conclude la direzione della Campostrini – Per questo c’è grande soddisfazione anche nella comunità religiosa che gestisce la rsa che, al termine del grande sforzo economico e organizzativo, rivede avviare la sua attività di servizio alla persona pienamente integrata con la comunità territoriale. La struttura è dotata anche di un bellissimo giardino e spazio esterno, cappella per la preghiera e di servizio religioso. Si tratta di una moderna Rsa nuovamente pronta ad accogliere nonni in un clima familiare e confortevole".