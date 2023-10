Riabilitazione robotica, un questionario online

La tecnologia offre la possibilità di progettare e realizzare strumenti di riabilitazione robotica sempre più avanzati, ma gli attuali filoni di ricerca rispecchiano davvero le esigenze dei pazienti? Per rispondere a questa domanda, un gruppo di esperti di riabilitazione tecnologica, con la collaborazione di rappresentanti delle associazioni, ha ideato e realizzato un questionario online per ascoltare e fare tesoro delle necessità dei pazienti. Il questionario rientra nelle attività di "Fit for Medical Robotics", iniziativa coordinata dal Cnr e dalla Scuola Superiore Sant’Anna, sostenuta dal Governo italiano nella cornice del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. Il progetto si è aggiudicato un finanziamento complessivo di 128 milioni di euro e vede la partecipazione di 25 partner, tra università, centri cdi ricerca e clinici e realtà industriali con l’obiettivo, spiega la Sant’Anna, "di rivoluzionare gli attuali modelli riabilitativi e assistenziali rivolti a soggetti di ogni età, con funzioni motorie, sensoriali eo cognitive ridotte o assenti, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie robotiche e digitali, in tutte le fasi del percorso riabilitativo: dalla prevenzione fino all’assistenza domiciliare nella fase cronica". Secondo Christian Cipriani, docente della Scuola pisana e direttore scientifico dell’iniziativa, "l’Italia è un paese all’avanguardia nel campo della bioingegneria della riabilitazione e questo è lo strumento giusto per provare a coprire il gap tra ricerca e il mercato". Il questionario, in questa prima fase, è rivolto ai pazienti affetti da ictus, sclerosi multipla, Parkinson, Sla, distrofia muscolare, neuropatie, gravi cerebrolesioni acquisite, paralisi celebrale infantile o amputazione degli arti. Il link per rispondere: https:forms.office.comeRhXbJYJEha, per chi invece si prende cura di adulti non in grado di rispondere con autonomia https:forms.office.comepwhyjBjxZp e per chi si prende cura di bambini https:forms.office.comeDw41gQZyew.