Rete fognaria via ai lavori. Investiti 3,2 milioni di euro

Via libera per gli interventi di estensione della rete fognaria nelle frazioni di Sant’Andrea in Pescaiola e Arena Metato. I lavori sono stati annunciati dal comune di San Giuliano Terme e saranno curati da Acque Spa in collaborazione con l’amministrazione e partiranno entro la primavera 2025.

Consisteranno nella posa di circa 4 chilometri di nuove condotte, per un investimento complessivo di oltre 3,2 milioni di euro. Il progetto a Sant’Andrea in Pescaiola, ormai nella fase esecutiva, prevede la realizzazione di oltre 2 chilometri di collettori lungo le vie Buozzi, Aldrovandi ed Erbosa, che saranno collegati alla rete esistente nei pressi di Pontasserchio. I lavori partiranno entro la primavera 2025. Ad Arena Metato, invece, il progetto è in fase di completamento definitivo e coinvolgerà le vie Turati, Bixio e altre strade vicine. Qui saranno posati circa 1.200 metri di condotte fognarie a gravità, 500 metri in pressione e verranno installate nuove stazioni di sollevamento per il trattamento dei reflui. L’avvio dei lavori è previsto per l’inizio del 2026. "Siamo arrivati - ha commentato il sindaco Matteo Cecchelli -, ad un momento cruciale per una infrastruttura molto attesa. Una strada che dobbiamo portare avanti per ampliare e implementare l’articolata rete di tubazioni sangiulianese".

L’investimento realizzato grazie al cofinanziamento di Acque Spa e del Comune, che coprirà oltre 1,4 milioni di euro dell’importo complessivo. Anche Simone Millozzi, presidente di Acque Spa, ha evidenziato l’impegno dell’azienda: "Negli ultimi tre anni - ha detto -, abbiamo investito 166 milioni di euro per migliorare la raccolta e il trattamento delle acque reflue. Questi interventi a San Giuliano rappresentano un altro passo verso un sistema resiliente e sostenibile".