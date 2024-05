Regista in sala, torna la rassegna Si riparte da "Il cassetto segreto"

La Sicilia, il mondo, una casa, una biblioteca. Nel gennaio 2022 Costanza Quatriglio torna nella casa dov’è cresciuta, chiusa da tempo, e apre le porte ad archivisti e bibliotecari per donare alla Regione siciliana l’universo di conoscenza appartenuto al padre giornalista. È la biblioteca e l’archivio di Giuseppe Quatriglio, firma storica del Giornale di Sicilia e di altre importanti testate, scrittore, saggista e amico di uomini di cultura del Novecento.

Torna all'Arsenale la rassegna Regista in sala, con la proiezione del film Il cassetto segreto, uno dei film italiani più applauditi all'ultimo Festival di Berlino, che sarà presentato mercoledì 8 maggio (ore 20,30) dalla regista Costanza Quatriglio e dal critico letterario Domenico Scarpa. Un cassetto dai cui escono i ricordi di un papà e di una bambina. Ma anche inaspettati la voce di Carlo Levi, i ricordi di Jean Paul Sartre, la stretta amicizia con Leonardo Sciascia. E le foto di Anna Magnani, Cary Grant e Ingrid Bergman, l'auto scatto mancato con Enrico Fermi, e quel disegno di Renato Guttuso e i pomeriggi con il poeta Ignazio Buttitta. Ma anche il terremoto del Belice e il muro di Berlino, la Parigi e l'America degli anni '50. Su e giù per il '900, su e giù per il mondo. Un viaggio sentimentale attraverso fotografie, bobine 8mm, registrazioni sonore anni realizzate dagli anni '40, in Europa e nel mondo. Info film: https://www.arsenalecinema.com/contenitori/il-cassetto-segreto