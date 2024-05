Medici impegnati in Africa. La potenza del Cuamm comunità in crescita. Testimonianze e immagini

La Toscana in prima linea per l’Africa. Si è tenuto ieri nell’aula magna del Polo Carmignani l’incontro dal titolo "Visto da qui. Dalla Toscana all’Africa. L’impegno del Cuamm", con una partecipazione massiccia dei 39 gruppi provenienti da tutta la regione, riuniti per la prima volta a Pisa per uno dei due appuntamenti annuali. L’evento mirava a far conoscere il lavoro e l’impegno dei medici del Cuamm (Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari). Realtà dinamica diretta da don Dante Carraro, filo rosso di questa grande comunità. Il convegno è stato inaugurato dai saluti istituzionali dell’assessore Giovanna Bonanno, che ha sottolineato la vicinanza dell’amministrazione comunale all’organizzazione e ai suoi numerosi progetti. "Dalle attività del Cuamm – ha affermato l’assessore Bonanno –, si percepisce la passione e la dedizione di questi professionisti che hanno permesso cure sanitarie e servizi a popolazioni che vivono in condizioni precarie". Tra i protagonisti dell’evento, con le loro testimonianze, c’erano sia medici con lunga esperienza sia specializzandi toscani che hanno prestato servizio in alcuni ospedali africani nell’ambito del progetto JPO (Junior Project Officer). Questo progetto, nato dalla collaborazione tra il Cuamm, l’Università di Pisa e l’Università di Firenze, permette ai giovani medici di fare un’esperienza in Africa riconosciuta nel loro percorso formativo. "Una collaborazione – ha dichiarato il prorettore vicario dell’Università di Pisa, Giuseppe Iannaccone (foto in alto)– che è cresciuta nel tempo". All’incontro ha partecipato anche l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto (foto in alto). "Visto da qui il mondo appare diverso – ha detto l’arcivescovo, richiamandosi al titolo dell’evento –, siamo diventati insensibili senza accorgercene. Dobbiamo rimettere all’attenzione le problematiche che ci sono nel mondo e in certi paesi dell’Africa e metterci tutti di fronte a responsabilità forti. È necessario che anche a livello politico si pensi oltre le mura di casa nostra, non può esistere una realtà in cui si può essere solidi mentre gli altri sono fragili". Imprescindibile il protocollo tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e il Cuamm "che – ha affermato la dirigente sanitaria Grazia Lucchini – mette professionisti a disposizione per progetti di formazione per una cultura globale".

Tra le realtà presenti all’appuntamento al Polo Carmignani c’erano anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e l’associazione di Pistoia Raggio di Sole, oltre alla Federazione Nazionale dell’Ordine delle Ostetriche. A moderare l’incontro è stata Michela Berti, giornalista de La Nazione.

Enrico Mattia Del Punta