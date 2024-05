Turista 39enne stuprata in un van. Al vaglio percorso e telecamere

Lasceranno Pisa oggi la turista irlandese di 39 anni che all’alba di venerdì ha denunciato di avere subito uno stupro all’interno di un van in zona stazione. Con lei ripartirà anche l’amica connazionale con la quale ha trascorso il soggiorno di vacanza in città. I carabinieri hanno ascoltato anche lei, ma le sue risposte al momento non avrebbero fornito dettagli particolarmente utili allo sviluppo delle indagini: anche lei infatti quella notte ha bevuto molto e i suoi ricordi sarebbero piuttosto confusi.

E’ stato un passante intorno alle 4 di venerdì mattina il primo a soccorrere la straniera, in lacrime in via Cattaneo e priva delle scarpe. L’uomo l’ha rincuorata e ha immediatamente avvertito il numero unico d’emergenza 112 che ha dirottato in pochi istanti sul posto una pattuglia dei carabinieri. Sull’episodio indaga la sezione operativa della Compagnia dei carabinieri di Pisa, insieme ai militari della stazione Pisa centro che hanno raccolto la querela.

Secondo quanto si è appreso, al momento l’attività investigativa si concentra sulle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza urbana per ricostruire gli spostamenti della turista irlandese e della sua amica. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma al momento ci sarebbero molti "buchi" da colmare tra il racconto della presunta vittima e quanto registrato dalle telecamere. Del van non c’è traccia, ma le ore da visionare sono tante e l’analisi che si sta facendo è certosina anche per ricostruire tutti gli spostamenti della donna dalla serata di giovedì fino all’alba di venerdì. Alla donna è stato chiesto anche se la persona che l’ha soccorsa potesse avere collegamenti con quella che l’avrebbe violentata e che lei ha riferito essere un uomo di carnagione chiara: ma la sua risposta è stata negativa e gli inquirenti hanno dunque escluso qualunque ipotetico coinvolgimento nella vicenda del soccorritore.

L’analisi minuziosa delle immagini di videosorveglianza urbana, non solo delle telecamere collocate nell’area della stazione ferroviaria, ma anche quelle in centro storico e disseminate lungo il percorso che conduce al Nh Hotel dove la turista è stata alloggiata, ha l’obiettivo anche di dare un volto e un nome, se possibile, a persone che possano avere avuto nel corso della nottata alcolica contatti più o meno stretti con le due turiste. Individuare anche solo possibili testimoni del loro viaggio nei locali della movida pisana può infatti indirizzare il lavoro degli inquirenti nella ricostruzione precisa di quanto accaduto all’alba di venerdì.