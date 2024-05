L’estate promette bel tempo per il turismo

Che estate sarà in provincia per il turismo? Ricca, ricchissima, come non mai. Le previsioni infatti sono ottime. Perché il 2024, dopo il black out della pandemia e una lenta ma crescente ripresa che ha risvegliato la voglia di viaggiare, la Valdera e la Valdicecina, le due zone votate al turismo dopo la città di Pisa, stanno mostrando numeri impressionanti. Merito non solo dei gioielli che nei secoli si sono sedimentati sopra e sotto piazze, strade e prati, ma anche di pianificazioni di eventi e occasioni che stanno diventando un megafono promozionale per tutto il territorio che richiama visitatori da tutto il territorio nazionale e non solo.