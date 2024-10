Regista in sala, nuova proiezione

Torna all’Arsenale la rassegna Regista in sala per l’appuntamento con Martina Parenti, ospite dell’Arsenale in occasione della proiezione del film “Bestiari, erbari, lapidari“ realizzato con Massimo D’Anolfi e presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. La regista incontrerà il pubblico stasera, mercoledì 9 ottobre, alle 20, per raccontare questo viaggio sentimentale tra cultura, scienza e arte del nostro vecchio continente, una sorta di “enciclopedia” divisa in tre atti, ognuno legato a un singolo soggetto: gli animali, le piante, le pietre. Gli atti del film disegnano uno sviluppo drammaturgico unico, attraverso tre diversi dispositivi di messa in scena. Bestiari è un found-footage su come e perché il cinema ha ossessivamente rappresentato gli animali; Erbari invece, un documentario poetico d’osservazione dall’interno dell’Orto Botanico di Padova; LapidarI, infine, un film industriale ed emotivo sulla trasformazione della pietra in memoria collettiva. Nel mese di ottobre, chi si presenterà alla biglietteria dell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa con il biglietto della proiezione avrà diritto all’ingresso ridotto.