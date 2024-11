‘Regioni d’Europa’rianima la piazza. Cucina internazionale e tanto altro

PISA

Finalmente, dopo alcuni momenti difficili, piazza Vittorio Emanuele II riprende vita, ad animarla in questo week-end saranno le prelibatezze culinarie ed i prodotti artigianali proposti dagli espositori che hanno deciso di aderire all’iniziativa “Regioni d’Europa“. L’evento, organizzato da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva Confcommercio e Confcommercio Provincia di Pisa, rappresenta un’importante occasione di crescita per la città in quanto si tratta della più grande mostra-mercato d’Europa. Saranno infatti 70 i banchi pronti ad accogliere i cittadini ed i turisti con i loro prodotti variegati, dall’abbigliamento all’arredamento, fino ovviamente al cibo, le birre artigianali e tanto altro.

Fino a domenica, dalle 9 a mezzanotte, piazza Vittorio Emauele II ospiterà un evento capace di far viaggiare i presenti in varie parti non solo dell’Europa ma di tutto il mondo, profumi spezie e tanto altro trasformeranno la piazza in un centro multiculturale, dove scoprire nuovi prodotti e sapori.

"Siamo veramente soddisfatti per l’organizzazione di una bellissima iniziativa che contribuisce a rendere viva e attrattiva la nostra città e che arriva per la prima volta in una zona simbolica e altamente frequentata del centro, grazie a prodotti e specialità internazionali e regionali" queste le parole del presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi presente al momento dell’inaugurazione dell’iniziativa nella giornata di ieri. "Quella di Pisa è una tappa importantissima per il nostro format - le parole del presidente Fiva Confcommercio nazionale Giacomo Errico – In questo week-end daremo la possibilità di assaggiare e acquistare prodotti originali che non si incontrano tutte le settimane".

A raccontare l’evento non solo gli organizzatori, ma anche gli espositori, Ramon Hernandez di “El Rincon“ da oltre vent’anni gira l’Europa con la sua famiglia, esportando in ogni città i sapori della sua Barcellona grazie alla sua paella e alla sua sangria "Questa è la quarta volta che vengo a Pisa, mi sono sempre trovato bene è una città molto bella". Raja Bouanane invece porta in piazza i piatti tipici della tradizione araba e sopratuttto marocchina, il suo truck “Cous Cous Clan“ è l’unico in Italia a proporre le ricette originali "Questa è una realtà a conduzione familiare, se dovessi consigliare un piatto sceglierei il cous cous che nel 2020 è stato inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, ma la cucina marocchina non è solo questo, noi proponiamo anche panini artigianali e salsicce tipiche con agnello e vitello".

Sing Pinda invece è pronto a deliziare i presenti con i piatti tipici della cucina indiana "Sono ormai 5 anni che giro l’Italia con il mio banco e questa è la terza volta che vengo a Pisa, qui c’è sempre un grande afflusso di visitatori, tanti studenti. Fra le mie migliori ricette ci sono sicuramente gli antipasti come i pakora oppure il pollo masala". Infine Melvin Reyes della “Taqueria Mexicana“: "E’ dal 2010 che giro l’Europa, la mia è una cucina street food, i miei piatti di maggir successo sono tacos, burritos e nachos".

Greta Ercolano