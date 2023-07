Regione e Comune ‘alleati’ per combattere l’erosione

La prossima estate potrebbe essere quella per la definitiva soluzione del problema dell’erosione costiera tra Tirrenia e Marina di Pisa, in particolare davanti all’arenile sul quale sorgono i bagni Paradiso, La Pace e Lido. "C’è una assoluta urgenza a intervenire sulla cella soffolta Milano - osserva il direttore di Confcommercio, Federico Pieragnoli - per arrestare fenomeni erosivi sempre più gravi, che compromettono seriamente un importante tratto della costa pisana e mettono a rischio il lavoro di questi imprenditori".

Nei giorni scorsi il dirigente dell’associazione di categoria ha effettuato un sopralluogo al bagno La Pace insieme al presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, all’ingegnere del Genio civile regionale, Patrizia Chirizzi e al presidente del sindacato balneari, Fabrizio Fontani, per mostrare la situazione attuale ai rappresentanti delle istituzioni. "La Regione - aggiunge Pieragnoli - ha garantito che stanzierà tutti i fondi necessari all’intervento, a partire dal progetto che l’amministrazione comunale presenterà quanto prima agli uffici regionali. Siamo soddisfatti perché questo progetto che il Comune definirà a breve consentirà di mettere in sicurezza la spiaggia per la prossima estate e per questo ringraziamo il sindaco Michele Conti per l’attenzione che dimostra concretamente al mondo balneare e la Regione per la disponibilità e la tempestività della risposta".

Secondo Mazzeo, "negli ultimi anni la Regione Toscana ha posto un’attenzione crescente al problema dell’erosione costiera e ha messo a disposizione importanti risorse agli interventi sulla costa pisana e coerentemente con questi impegni ha scelto come progetto ‘bandiera’ del Pnrr gli interventi a contrasto dell’erosione: ieri ho avuto modo di verificare la fondatezza delle richieste dei balneari, in particolare per questo primo tratto dell’arenile di Tirrenia oggetto di un evidente fenomeno erosivo che necessita di risposte tempestive e adeguate e anche in questa occasione la Regione Toscana è pronta a fare la sua parte e a destinare le risorse necessarie in presenza di un progetto adeguato di intervento da parte del Comune".

Infine, il presidente del sindacato balneari della Confcommercio di Pisa, Fabrizio Fontani, ha sottolineato che "dall’incontro è emersa la volontà, sia tecnica che politica, di intervenire con decisione sull’erosione ed è estremamente positiva e virtuosa la collaborazione tra Comune e Regione per la tutela delle imprese balneari del territorio: i lavori dovrebbero partire nel 2024, auspichiamo veramente una risoluzione definitiva di un fenomeno che da anni rappresenta un serio problema per la sicurezza del nostro litorale". Nelle prossime settimane dunque l’amministrazione comunale presenterà il progetto definitivo per far partire l’intervento che sarà coperto finanziariamente da fondi regionali.