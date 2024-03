Recruiting day di Atempo. Curriculum & caffè

Sei alla ricerca di una nuova sfida professionale?

Atempo S.p.A. Filiale di Pontedera (PI), organizza un recruiting day. L’evento è in programma mercoledi 27 marzo dalle 9.30 alle 12.30 alla filiale di Pontedera in o Piazza Garibaldi 26/27.

Il Recruiting Day è aperto a tutti coloro che stanno cercando un nuovo lavoro che devono presentarsi solo muniti di proprio curriculum aggiornato.

In particolare la filiale di Atempo spa cerca operai generici e specializzati: sei abile con le mani e pronto a metterti in gioco? Questa potrebbe essere l’opportunità che stavi aspettando!. L’azienda recluta anche impiegati contabili e amministrativi specializzati: se hai già esperienza nel settore e sei appassionato di numeri e organizzazione, Atempo ti aspettamo!

Inoltre, per rendere l’incontro ancora più piacevole, sarà offerto un caffè a tutti i partecipanti. Un’occasione quindi da non perdere per farsi conoscere e trovare l’opportunità giusta.