Realtà aumentata e turismo. Corsi per diplomati al via

C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per iscriversi ai corsi gratuiti di applicazioni e software di e-business o di realtà aumentata o di stampanti 3D per accessori e beni artistici. I corsi, organizzati dal Centro Studi Turistici di Firenze, insieme a Comune e Fondazione Its Tab, sono rivolti a donne, 10 massimo per ciascun corso, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, occupate o disoccupate, inattive, in cerca di occupazione, residenti o domiciliate in Toscana. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola superiore. Ogni corso ha durata complessiva di 350 ore di cui 150 di stage, che si svolgerà in aziende dei settori turistici, ricettivo, beni culturali, commercio, marketing, tecnologie. Info centrostudituristicifirenze.itformazionei-nostri-corsicalendario-corsi.