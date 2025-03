"Rave di notte alle Piagge". Spuntano scritte al bar Lilli

Tra sabato e domenica sono arrivati al bar intorno alle 4, pronti per servire le colazioni. "C’erano musica ad alto volume proveniente dal Ponte delle Bocchette, luci e decine di automobili parcheggiate vicino al locale", spiega Lido Baronti, uno dei proprietari del bar Lilli sulle Piagge. "Abbiamo subito capito che si trattava di un piccolo rave". Ma, quando hanno aperto la storica struttura, i proprietari hanno trovato "la saracinesca imbrattata con vernice celeste e anche la tenda del gazebo con spray nero".

"Ho coperto le scritte celesti con uno spray grigio che avevo, non sono invece ancora riuscito a togliere l’altra sulla tenda", aggiunge.

"Non posso collegare i due episodi né incolpare nessuno – prosegue Baronti – ma fatto sta che, in concomitanza, sono comparse queste scritte. Se questi giovani, che arrivano da tutta la Toscana, vengono qui e ascoltano musica, senza dare fastidio, ben vengano, ma i danni non possiamo tollerarli".

I proprietari hanno chiamato il numero di emergenza unico, il 112, che ha girato la segnalazione alla polizia. Sul posto è arrivata una Volante della questura che ha constatato la situazione. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, i partecipanti erano circa cento.

Ma non è la prima volta che l’area sottostante al Ponte delle Bocchette viene scelta come ritrovo per giovani che ascoltano la musica "ad alto volume".

È sempre Baronti a ricostruire quanto successo. "Già il 26 gennaio scorso, si erano ritrovati nello stesso luogo. Allora non ci furono problemi con le scritte. Chiedo però se questi incontri a cielo aperto con la musica sono regolari. Siamo nella parte finale del viale, poco illuminata e di notte non sempre sicura".

