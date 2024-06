Raggirati al casello dell’autostrada. Via tutti i soldi e l’orologio Rolex

Sono stati bloccati all’uscita dell’autostrada a Migliarino. La sbarra giù, circondati da due o tre uomini, tante parole. Sono stati raggirati così due anziani quasi novantenni nel pomeriggio di ieri. Alla fine a marito e moglie hanno portato via tutti i soldi che avevano più un orologio Rolex. Un episodio ancora da chiarire per molti aspetti. La coppia, molto colpita, è riuscita a spiegare non tutto ai carabinieri che indagano.

Quello che è certo è che i due anziani sono stati truffati. "Uno dei tre aveva un telecomando con cui riusciva a comandare la sbarra del casello", ha raccontato il 90enne ai militari intervenuti sul posto anche per tranquillizzare le vittime.

A un certo punto, chi ha agito ha portato la coppia con la loro macchina al "Punto Blu" ora chiuso (dal primo gennaio). Tanti discorsi e poi l’affondo.

La banda si è mostrata a volto scoperto, i componenti non erano né travisati né armati. Non hanno quindi ottenuto denaro e Rolex con la forza, ma raggirando, appunto, i signori.

Adesso spetterà agli uomini dell’Arma fare chiarezza con le indagini. Si stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano proprio in corrispondenza del casello: i volti sono stati di sicuro ripresi. Sono di truffatori seriali?

Un episodio particolare che lascia tanti dubbi: come facevano a sapere che la coppia aveva dietro soldi e orologio? E’ stata seguita? Era conosciuta?

Tutte domande alle quali si potrà rispondere solo quando si saranno avuti maggiori dettagli sul caso, passata magari la paura da parte dei due anziani.

In passato, e non sul nostro territorio, è capitato che qualche automobilista sia stato truffato dopo aver ricevuto un’offerta di aiuto proprio al casello autostradale. In cambio, si chiedono soldi. Al termine della trattativa viene forzata la sbarra per far passare il guidatore in questione.

Antonia Casini