Ragazzina caduta da cavallo: sta meglio

Tanta paura per quella caduta. Una ragazza di 14 anni, residente in provincia di Pisa, durante una gara a ostacoli (A2) aveva perso il controllo del cavallo - questa una prima ricostruzione - cadendo e sbattendo la testa. Era successo nel pomeriggio di sabato nella struttura ippica di Boccadarno. Era stata soccorsa dalla Misericordia di Pisa e trasportata in codice rosso, il più grave, a Cisanello. Ma dagli esami effettuati dai medici, non ci sarebbero danni importanti. Lo staff del maneggio è rimasto in contatto con i genitori della minore per tutto il tempo.