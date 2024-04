Ragazzina cade da cavallo e perde conoscenza, paura al Centro Ippico

Pisa, 6 aprile 2024 – Paura nella frazione di Marina a Pisa: una ragazzina di 14 anni è caduta da cavallo durante alcuni esercizi in un centro ippico in via Scoglio della Meloria.

La giovanissima ha perso momentaneamente conoscenza. Subito soccorsa dal personale del centro e dalle persone che erano con lei, la quattordicenne è stata trasferita con un’ambulanza della Misericordia di Pisa all’ospedale di Cisanello.

L’allarme al 118 è stato dato immediatamente. Dopo i primi momenti di paura si è ripresa. In ospedale vengono svolti tutti gli accertamenti.