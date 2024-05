Raffica di furti sulle auto dei turisti. Valigie rinvenute dai passanti ai cassonetti

Furti in via Diotisalvi e in via Piave. Torna l’incubo ladri di valigie in centro a Pisa. Macchine spaccate e valigie abbandonate ai cassonetti in via Dini. Domenica difficile per i turisti che sono arrivati nella nostra città per il solito tour (nella foto di repertorio Del Punta per Valtriani). Piazza dei Miracoli, al massimo i lungarni e poi via, un’altra tappa. Un’altra città, ma senza più vestiti, a volte senza più nulla. Succede spesso nella nostra città. Le vetture dei turisti, soprattutto quelle degli stranieri, che non conoscono questo fenomeno e lasciano i bagagli proprio nell’auto, vengono prese di mira da chi fa in pratica questo di mestiere. Perché la razzia è redditizia: vestiti buoni, anche se quelli spesso vengono lasciati, denaro in contante, gioielli, materiale elettronico come ipad, pc, telefonini. Quando i visitatori, famiglie intere, si allontanano lasciando l’auto parcheggiata nelle strade vicine alla Torre Pendente, i ladri agiscono spaccando i vetri delle macchine e prendendo tutto quello che trovano.

La cernita di solito avviene a distanza. Poi, quello che non serve viene abbandonato dove capita, o in aree verdi, o, appunto, ai cassonetti dell’immondizia. Un fenomeno con cui Pisa fa i conti ormai da anni. In passato ci sono stati anche arresti.