Raduno nazionale Marinai d’Italia Settimana del Mare, tutti gli eventi

Pisa diventa la Capitale della Marineria d’Italia con il 21esimo Raduno nazionale dell’ANMI, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, che si svolgerà il 23 e 24 settembre. Intorno al raduno un fitto calendario di eventi che, a partire già dal 17 settembre, darà vita alla ‘Settimana del mare’: mostre istituzionali, cerimonie, conferenze, attività per studenti, una “Cittadella del Mare”, per arrivare alle giornate clou col concerto della Banda Musicale della Marina Militare (sabato 23 al Teatro Verdi) e con l’emozionante defilamento sui Lungarni di migliaia di Marinai d’Italia, che chiuderà le celebrazioni la mattina di domenica 24 settembre. L’evento, presentato ieri mattina a palazzo del Pegaso, è organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) tramite il Gruppo Marinai di Pisa e richiamerà nella ex Repubblica marinara circa 5mila marinai da ogni parte d’Italia.

"Questa manifestazione non riguarda solo Pisa e la costa, ma la Toscana tutta - ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - che è orgogliosa di ospitare il Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia. Sarà una settimana lunga, densa di impegni e appuntamenti. Pisa è stata sempre una città cresciuta guardando al mare e non è un caso che, ancora oggi, nel simbolo della nostra Marina militare ci sia la croce pisana".

Il raduno, a cadenza quadriennale, manca dalla Toscana dal 1970, quando si svolse a Firenze. " Ci saranno molte attività, conferenze e presentazioni nelle scuole"ha affermato il presidente dell’Anmi, ammiraglio di squadra della Riserva, Pierluigi Rosati. "Daremo vita a un programma molto intenso – ha raccontato Giorgio Galigani, contrammiraglio della Riserva e presidente del gruppo di Pisa - . Abbiamo organizzato una serie di conferenze che si svolgeranno al Museo delle Navi Antiche e attività mirate agli studenti, tra cui un concorso di pittura per le scuole primarie che riguarda Pisa e il mare e un concorso fotografico". Tra i premi è prevista un’attività a mare per gli studenti che si svolgerà il 20 settembre a Marina di Pisa: un’esercitazione di soccorso, che vedrà l’impiego dei cani, con la partecipazione della Croce Rossa, dei Vigili del fuoco e della Guardia costiera, che in quell’occasione metterà a disposizione un elicottero soccorritore. L’Anmi conta conta circa 35.000 Soci e il Gruppo Nazionale Marinai d’Italia di Pisa, fondato nel 1956, è intitolato alla Medaglia di Bronzo al Valor Militare, Sottotenente di Vascello Mario Naldini.