Rachele De Santis, Casa Sanremo Performer e il gran sogno

"Essere qui è un’esperienza surreale" dice concisa Rachele De Santis, direttamente da Casa Sanremo Performer. Ventiduenne di Capanne, aspirante cantante e già vincitrice, fra gli altri concorsi, anche di Notti di Talento, il talent di cui La Nazione è media partner, nella Winter Edition 2023 e finalista nell’edizione 2024. Nei giorni scorsi, quindi, una full immersion per la giovane appassionata di musica e canto in una vetrina d’eccezione, nella città dei fiori, a gettare i primi semi verso il sogno di diventare una cantante di successo, sogno che, però, è già un po’ realtà ormai.

"Sono felice perché è stato tutto inaspettato e veloce: sono stata scelta alla mia scuola ’I colori della musica’ quando è venuto il direttore artistico Ermanno Croce, ho passato poi un’altra selezione a San Benedetto del Tronto e ora sono qui a presentare il mio nuovo brano". In un turbine di interviste che le fanno assaporare il ritmo della vita da artista e da vip e incontri con artisti in gara che passeggiano nella zona, Rachele ha avuto la possibilità di cantare in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo "Tempo sospeso" che nei prossimi giorni sarà disponibile su tutte le piattaforme e che, al di là degli arrangiamenti di Federico Sferruzza, ha scritto totalmente da sola. "Ho sentito il bisogno di scrivere questo brano sul tempo che spesso ci manca - spiega Rachele -. La canzone ha come soggetto la vita, sempre tanto frenetica e in movimento: a volte penso che ci vorrebbe solo un po’ di tempo e spazio semplicemente per noi. Da qui l’esigenza di metterlo in musica e parole".

E oltre all’esibizione, Rachele ha registrato un videoclip. "Per la prima volta - continua la cantante - Casa Sanremo ha ospitato anche la danza e ognuno di noi ha potuto avere una coreografia per la propria esibizione: nei giorni scorsi mi sono esibita in diretta e di quel momento speciale resta un meraviglioso videoclip. Si tratta di un traguardo importante per la mia carriera mia, così come per quella delle ballerine selezionate".

La voce non è sicura come quando canta e chiosa emozionata: "Sinceramente non pensavo di riuscire ad arrivare qui. Non riesco a credere di essere in questo posto magico e ’sacro’ per la musica, soprattutto in questa settimana particolare. Vedere così da vicino tutti gli artisti che di solito ascolto, pensando che un giorno forse riuscirò a salire su quel palco anche io, mi fa tremare le gambe dalla gioia".