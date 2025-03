Questa sera in scena “Grazie della squisita prova“

Stasera alle 21, a La Città del Teatro andrà in scena “Grazie della squisita prova”, uno spettacolo scritto da Nicola Borghesi e diretto dalla celebre coppia teatrale Enzo Vetrano e Stefano Randisi. La storica coppia teatrale formata da Enzo Vetrano e Stefano Randisi, attori, autori e registi teatrali insieme dal 1976 e cuore pulsante di una tradizione teatrale antichissima e contemporanea, incontra Nicola Borghesi, autore, regista e attore trentacinquenne specializzato in teatro documentario.

Frequentano gli stessi teatri, si conoscono, si parlano, si vanno reciprocamente a vedere in scena. Tra loro scatta una strana, ineffabile scintilla che ha a che fare con una forma di amore per il teatro che non sanno bene definire, ma che sentono comune. Le loro vite teatrali sono lontane anni luce, appartengono a mondi incomparabili, eppure hanno molte cose da dirsi.

Lo spettacolo è un confronto fra due mondi, due teatri, due stili: da una parte la bulimia disorientata di Nicola Borghesi, dell’altra la serafica, sicura ma non scontata capacità di essere della coppia Randisi-Vetrano che fanno i conti con il tempo che passa, con quanto hanno fatto e quanto ancora vorrebbero o potrebbero fare.

Un dialogo tra chi nel teatro ci lavora da tanti anni e chi, ancora giovane, spera di poter continuare a farlo in futuro, ma non ne è più tanto sicuro, perchè in un mondo di guerre ed epidemie si chiede che valore possa avere quell’illusione.

In scena tre attori, Nicola, Enzo e Stefano, nel ruolo di sè stessi ma in un vero e proprio inno al teatro e alla vita.