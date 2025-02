"Questa è una pipa" al Caffé dell'Ussero

Pisa, 16 febbraio 2025 - Dopo il debutto alla fiera Più libri più liberi, il viaggio di "Questa è una pipa", il saggio di Giuseppe Bisegna, prosegue con una tappa in una location d’eccezione: l’Accademia dell’Ussero di Pisa. L’evento si terrà mercoledì 19 febbraio alle 18 allo storico bar, punto di riferimento culturale sin dal Settecento.

L’evento offrirà un’occasione unica per esplorare il significato della pipa nell’arte, nella letteratura e nel cinema. Durante l’incontro, l’autore Giuseppe Bisegna dialogherà con Luca Canapicchi, esperto del settore, e sarà introdotto da Guya Brunetti. Un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura e vuole approfondire il valore simbolico di un oggetto che ha attraversato i secoli. Nel suo saggio, Bisegna analizza la pipa come simbolo di meditazione, riflessione e status sociale, ripercorrendone la presenza in diversi contesti storici e artistici. Dalla celebre pipa di pannocchia dipinta da Van Gogh alla raffinata Calabash impugnata dal colonnello Hans Landa in "Bastardi senza gloria", fino ai gesti quotidiani di studenti e operai del passato, "Questa è una pipa" intreccia storia sociale, iconografia e cultura popolare per offrire una prospettiva innovativa su un oggetto iconico.

Fondata nel XVIII secolo, l’Accademia dell’Ussero ha ospitato nel tempo numerosi incontri culturali di rilievo e rappresenta un contesto ideale per il dialogo sulla memoria e la storia. Questo appuntamento segna l’inizio di un tour che porterà il libro in diverse città italiane, confermando l’importanza di un’opera che esplora le connessioni tra oggetti quotidiani e la cultura che li circonda.