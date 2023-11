Quelle di Boscoborgo in missione a Roma: "Per diffondere i valori tra i giovani"

"Quelle di Boscoborgo", già note al grande pubblico per le frequentazioni dei programmi Rai, saranno protagoniste all’evento BukRomance di sabato a Roma a Cinecittà World e al Caffé letterario romano. Sono un gruppo di donne di Pisa e provincia, che svolgono varie professioni tra cui quelle di insegnante e medico pediatra. Il loro progetto vuol avvicinare il mondo dei giovani per trasmettere loro quei valori che sono sempre distanti dalla loro realtà quotidiana, unendo cultura e solidarietà verso quei genitori chiamati a lottare per la salute dei loro figli. "I nostri piccoli gesti, indispensabili come una bolletta, una spesa alimentare, un pigiama o la gioia di acquistare un libro o un gioco per il proprio figlio – dicono le organizzatrici –. Non siamo formalmente un’associazione, ma sosteniamo quelle presenti nelle pediatrie, per dare supporto a bambini e ragazzi chiamati troppo precocemente a difendere la loro salute". All’evento romano saranno presenti Matilde Gioli, Alice Arcuri, Giancarlo Bozzo, Leonardo Manera, Chiara Nicito, Angela Adamoli, Pierdante Piccioni e Pierangelo Sapegno; modera Paolo Di Giannantonio. Un evento che Casartigiani Toscana sostiene. "Invitiamo ad una ampia partecipazione – afferma il presidente Paolo Ribechini –. Abbiamo messo a disposizione ingressi gratuiti fino ad esaurimento posti peché crediamo nel profondo significato dell’iniziativa: la violenza sulle donne interessa tutta la società e tutti noi, associazioni di categoria comprese, siamo chiamati ad amplificare questo messaggio in una fase storica che sta vedendo una grave recrudescenza del fenomeno. Grazie al gruppo “Quelle di Boscoborgo” per l’enorme ed infaticabile impegno che portano avanti”.