"Quell’antenna va spostata. Mancata tutela dei cittadini"

"È mancata la volontà politica di agire, non sono stati tutelati i cittadini e invece si è scelto di favorire gli interessi delle aziende". Dopo l’annuncio dell’assessore Giulia Gambini in Prima Commissione consiliare, in cui l’azienda avrebbe comunicato una "chiusura totale", i residenti di Putignano hanno scritto una lettera in cui ripercorrono la vicenda e si scagliano contro il sindaco di Pisa, Michele Conti, che "alla riunione con i residenti – scrivono – si è visto bene di comunicarci la decisione irrevocabile dell’azienda. L’ultima beffa sarà la certa svalutazione degli immobili adiacenti a quel colosso 5G di 34 metri, a due metri dalle case e dal piccolo parco giochi, oltre che dal centro medico". Il gestore, infatti, ha spiegato, sempre Gambini in commissione, ha individuato l’area di sua proprietà, nella struttura della centrale Telecom, e che l’amministrazione comunale ha limiti all’interno dei quali si può muovere.

La legislazione, infatti, sia a livello nazionale che regionale, infatti, ha garantito una maggiore libertà ai soggetti che vogliono installare questi impianti.

"Chiediamo il vostro aiuto per un problema che si sta per abbattere su di noi, a cui non troviamo soluzione – è l’incipit della lettera dei residenti –, l’antenna nel 2023 era stata temporaneamente spostata da una torre piezometrica, poi smantellata, al parcheggio di quartiere, vicino al parco giochi e al centro medico, in mezzo al complesso residenziale, togliendo posti auto sia ai residenti che ai pazienti del Centro medico".

"Già in quella occasione – scrivono i residenti – ci eravamo riuniti per protestare contro questa installazione. Il sindaco spiegò allora che la sistemazione era provvisoria e che l’antenna sarebbe stata spostata altrove, senza specificare dove". Ora invece la notizia: "L’antenna – continua la missiva – sarà posta all’interno di un piccolo giardinetto di pochi metri quadrati di una centrale di proprietà Telecom, attaccata alle case circostanti e al parco giochi, e a pochi metri dal centro medico. In pratica, l’antenna verrà semplicemente spostata di pochi metri. La domanda che sorge spontanea è: se qui a Putignano abitasse un assessore, o il sindaco, magari proprio accanto alla Telecom, la collocazione dell’antenna sarebbe stata la stessa? Eppure – spiegano i residenti – le alternative ci sarebbero, come dimostrato dal numero di antenne dislocate nei paraggi, ma comunque poste a debita distanza dai centri abitati. Noi chiediamo solo questo: che l’antenna sia posta a ragionevole distanza dal quartiere, prendendo in considerazione le tante altre possibilità qui in zona, tra cui l’isola ecologica o il cimitero".

Enrico Mattia Del Punta