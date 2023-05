Quattro giorni per ricordare il sacrificio

Con quattro giorni di iniziative l’Università di Pisa e la Domus Mazziniana celebrano il 175o anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara,. Il programma, da oggi a domenica, comprende attività con le scuole, dibattiti, proiezioni, visite guidate gratuite e la cerimonia ufficiale in Sapienza che renderà omaggio, come ogni anno, al coraggio dei membri del Battaglione Universitario Toscano, composto in gran parte da studenti e docenti, che partirono volontari per andare a combattere sui campi lombardi. Evento centrale del programma la cerimonia ufficiale che si terrà nel pomeriggio di domani all’interno del Palazzo della Sapienza, a cura dell’Università di Pisa a partire dalle ore 16.