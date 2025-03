Qualità, bellezza e decoro: presentato il progetto di riqualificazione di San Martino

Pisa, 3 marzo 2025 – Il sindaco Michele Conti presenta una nuova proposta progettuale per il quartiere San Martino che prevede la rifunzionalizzazione delle aree una volta occupate dall’antico fossato adiacente le mura del Bastione. “Con questo intervento – dichiara il primo cittadino Michele Conti - vogliamo dare seguito a quell’operazione di riqualificazione urbana del centro storico che abbiamo messo in campo fin dal nostro primo giorno di insediamento. In San Martino abbiamo già recentemente realizzato una riqualificazione della zona di ingresso in Piazza Toniolo che fa percepire immediatamente una sensazione di qualità urbana, bellezza e decoro”.

“Questo ulteriore intervento, che prevede il mantenimento di una fascia verde, la valorizzazione dell’elemento storico dell’acqua e la realizzazione di 90 posti auto, di cui la maggior parte riservata ai residenti, può contribuire a valorizzare le tante attività commerciali storiche del quartiere, oltre a restituire ai pisani un’area attualmente inaccessibile e inutilizzata, ricettacolo di degrado”.

“Le componenti principali del progetto – spiega il sindaco Conti - sono la riproposizione dell’elemento acqua come memoria dell’antico fossato mediceo in corrispondenza del Ponte della Campana e la previsione di aree di sosta per le auto, schermate da pensiline verdi, destinate ai residenti e ai turisti. Attraverso la realizzazione di un’ampia fascia verde di rispetto delle mura del Bastione, saranno realizzati percorsi pedonali e aree per il relax in grado di mettere in comunicazione questi spazi con il resto della città”.

“Con questo progetto, aperto a contributi migliorativi, la nostra amministrazione dimostra con fatti concreti la volontà di far sì che i quartieri del centro tornino ad essere vivi e popolati da cittadini pisani. Abbiamo assicurato il nostro impegno per i prossimi anni – conclude il sindaco - proponendo un Patto ai cittadini che è ben descritto nel nostro programma di governo e che prevede di riportare residenti a vivere il centro storico e i quartieri. Per questo la nostra amministrazione sta lavorando, con gli strumenti urbanistici in approvazione, alla città dei 100mila abitanti, in cui ci sia spazio per chi vuol fare impresa e i servizi siano rivolti maggiormente a chi abita, lavora e studia a Pisa. In questo quadro generale si inserisce il progetto di valorizzazione del quartiere San Martino, che siamo sicuri contribuirà a rivitalizzarlo dal punto di vista commerciale e inciderà positivamente sulla qualità della vita dei residenti”.