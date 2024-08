"Pulcino d’Argento", pioggia di riconoscimenti

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il "Pulcino d’Argento", giunto all’edizione numero 49. Il premio, da sempre appuntamento seguitissimo del panorama sportivo di Pisa e provincia è uno dei riconoscimenti più prestigiosi di fine estate. La cerimonia si svolgerà a Cascina, in piazza della Chiesa lunedì 2 settembre con un party di benvenuto al Ristorante La Grotta. Alle 21.30 l’inizio della premiazione con la serata di gala vera e propria condotta da Massimo Marini e ripresa da Tele Granducato e Teletruria. L’attenzione sarà massima per i premi principali. Il "Pulcino d’Argento" "una vita per il calcio" andrà a Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa Sporting Club e all’arbitro Federico La Penna, alla carriera. Il premio "una vita per lo sport" invece sarà consegnato a Gianni Petrucci, presidente della federazione pallacanestro.

La manifestazione è nata nel 1975 per merito della Polisportiva Pulcini Cascina e negli anni ha avuto illustri vincitori. Da Beppe Chiappella a Tarcisio Burgnich, passando per Giacinto Facchetti e Claudio Gentile e l’ex presidentissimo nerazzurro Romeo Anconetani. Tante le personalità del calcio e dello sport che hanno ricevuto questo prestigioso premio, che nel tempo ha spostato su Cascina l’attenzione calcistica nazionale. Il ‘fischietto d’argento’ invece sarà consegnato a Davide Di Marco, arbitro debuttante in Serie A. Premi anche ai giornalisti, come il ‘microfono d’argento’ in memoria di Alfredo Provenziali che sarà consegnato a Marina Presello di Sky Sport e Katia Serra della Rai, mentre la Penna d’argento sarà consegnato al vice direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti. Un premio anche al giornalismo locale con il riconoscimento ‘Arnaldo Carpita’ che sarà consegnato, perLa Nazione, al giornalista Michele Bufalino e ad Andrea Chiavacci del Tirreno.

Gli altri prestigiosi premi alla memoria saranno invece consegnati a Gianluca Pagliuca, ex portiere della nazionale di calcio, che ha vinto il riconoscimento dedicato al compianto Gigi Simoni. A Luciano Giusti (Designatore Aia) invece il premio Fabio Fiorentini. Per quanto riguarda gli altri premi Mattias Emilio Casarosa avrà il premio Francesco Menicucci, Mattia Pretato il riconoscimento dedicato a Simone Redini e Marco Masi il premio Franco Paternesi. Tra gli ospiti della serata Giovanni Macca (arbitro emergente), e i premiati ‘Cascina nello sport’ Filippo Macchi, doppia medaglia d’argento alle Olimpiadi, ma anche Riccardo Silvestri, Simone Cardullo, Tiziano Reni, Paolo Ghisoni e Gaetano Masucci.