Pubblicato dal Comune di Vicopisano il bando per l'assegnazione degli orti sociali

Pisa, 23 settembre 2024 - E' stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande, entro le 12 del 23 ottobre, per l’assegnazione, in uso gratuito, di un lotto di terreno da adibire a orto sociale a Uliveto Terme, all’interno del nuovo Parco pubblico Sandro Pertini, ubicato in Via della Madonnina (che sarà inaugurato il 28 settembre alle 11).

Orto - L’orto, concepito come strumento sociale e non strumento di lucro, sarà assegnato e gestito secondo i criteri previsti dal Regolamento e dal Bando, pubblicati sul sito del Comune: www.vicopisano.pi.it.

Requisiti - I requisiti richiesti per l’assegnazione degli orti sono i seguenti: essere residenti nel Comune di Vicopisano da almeno un anno, non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale nonché in quelli confinanti e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A. (da dichiarare con autocertificazione) ed essere in grado di coltivare personalmente l’orto.

La Domanda – Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione (per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica). La graduatoria sarà definita sulla base della fascia ISEE più bassa con priorità per chi ha compiuto 65 anni al momento della presentazione della domanda.

Le Info - Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria comunale: 050/796505-09 e [email protected], per assistenza alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi all'Ufficio Protocollo, 050/796511, [email protected]. Dettagli e approfondimenti sul sito www.comune.vicopisano.pi.it