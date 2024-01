Pubblica Assistenza, numeri record: "Oltre 10.500 servizi in 12 mesi"

Con la fine del 2023 è tempo di bilanci per la Pubblica Assistenza di Pisa. Tra telefonate, assistenza, ascolto, soccorsi e aiuti, si chiude per i volontari un anno di grandi impegni e attività per dare una risposta ai crescenti bisogni delle comunità e delle persone. "Un anno impegnativo che ci ha messo di fronte a diverse emergenze (in Toscana e a Marina di Pisa ndr.) che hanno impegnato i Volontari della nostra e delle Associazioni del sistema ANPAS Toscana. Un impegno solidale assicurato grazie a Volontari formati, equipaggiati, attrezzati e dotati di strumenti operativi. Un anno in cui abbiamo ordinato nuovi automezzi con cui supportare tutte le nostre attività e garantire migliore efficienza e sicurezza".

Nel dettaglio, durante il 2023, la Pubblica Assistenza di Pisa ha effettuato circa 7500 interventi di emergenza, 10.500 servizi di trasporto tra sociali e ordinari, ha portato quasi un migliaio di pacchi alimentari a famiglie in difficoltà e mantenuto aperte otto sedi territoriali in cui le persone trovano quotidiani servizi di salute vicini bisognosi. L’associazione ha risposto e gestito complessivamente oltre 150mila telefonate e accolto nelle sedi di Pisa, San Giuliano e Vecchiano più di 220 mila persone. "Una presenza e un ruolo che si dà per scontato e a cui le Istituzioni non vogliono riconoscere alcun sostegno concreto".

Con la fine del 2023 scade anche il mandato dei Soci al Gruppo dirigente della Pubblica Assistenza. Le precedenti elezioni, svolte nel marzo 2020, sono state caratterizzate da tempi difficilissimi per i volontari, tra lockdown e pandemia. Nonostante la complessa situazione, molti si sono fatti coraggio e hanno continuato a rendersi disponibili per aiutare il prossimo.

"In mezzo al ripresentarsi di infezioni pandemiche, si sono manifestate nuove disponibilità di tante persone che si sono avvicinate all’Associazione. Tra queste si devono ricordare le scelte, fatte nel 2020, da ragazze e ragazzi del Servizio Civile Universale di rimanere attivi in Associazione nonostante le norme consentissero loro di rimanere a casa. Scelte fondamentali che non vogliamo dimenticare".

Le nuove elezioni per il consiglio direttivo, collegio dei probiviri e comitati delle selezioni sono in programma nei giorni dal 7 al 10 marzo 2024. "Ogni socio della Pubblica Assistenza, in regola col tesseramento annuale, può proporre la sua candidatura. I moduli sono a disposizione in tutte le sedi. Oggi, come sempre, è necessario innovare, integrare i gruppi dirigenti, per confermare un futuro utile ed, efficace alla nostra Associazione di Volontariato".

Mario Ferrari