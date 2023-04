Psichiatra uccisa, fissato l’interrogatorio di garanzia di Gianluca Paul Seung

Pisa, 24 aprile 2023 – Mercoledì mattina nel carcere don Bosco di Pisa si svolgerà l'interrogatorio di garanzia di Gianluca Paul Seung, il 35enne di Viareggio, in provincia di Lucca, sottoposto a fermo per omicidio volontario premeditato essendo accusato di aver aggredito e ucciso la dottoressa Barbara Capovani, la psichiatra aggredita venerdì pomeriggio davanti al reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Chiara di Pisa e deceduta dopo due giorni di agonia.

Secondo quanto si è appreso, la linea della difesa sarà quella di avvalersi della facoltà di non rispondere per poter visionare il maggior numero di indizi in mano alla procura e poi decidere quali mosse attuare. Dal momento del suo arresto, Seung si è chiuso nel silenzio più assoluto.