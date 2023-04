“Il tuo coraggio non è bastato”: psichiatra uccisa, fiori sul luogo della tragedia

Pisa, 24 aprile 2023 – “Il tuo coraggio non è bastato”: c’è un biglietto tra i fiori messi sul luogo in cui è stata uccisa Barbara Capovani, 55 anni, la psichiatra massacrata da un folle che l’ha aggredita nel pomeriggio di venerdì 21 aprile all’ospedale Santa Chiara, proprio vicino all’ufficio della professionista. Una vicenda che scuote Pisa e la Toscana.

Dopo giorni di agonia, dopo i soccorsi e i tentativi di salvarla, la donna non ce l’ha fatta. E’ morta nella tarda serata di domenica 23 aprile. E sono comparsi fiori e biglietti sul luogo della tragedia. Fiori gialli, margherite, mazzolini per non dimenticare una donna forte, un medico apprezzato, che lascia tre figlie. Un lunedì di lutto per l’ospedale Santa Chiara, dove si svolge una commemorazione della donna.

Tra i bigliettini lasciati sotto le finestre dell’ufficio di Barbara Capovani ce n’è uno: “I tuoi 50 kg di coraggio non sono bastati”. Il biglietto è firmato dai colleghi della donna, sconvolti per una vicenda che ripropone il tema della sicurezza dei medici e delle aggressioni ai professionisti della sanità.

«Barbara non c'è più – dicono gli stessi colleghi – e non ci abitueremo mai a questa perdita personale. Ma non c'è più neppure la grande professionista che era. Un vuoto, in entrambi i casi, che non si colmerà mai. Una grande mancanza per la città di Pisa e per la comunità sanitaria che rappresentava con tanta competenza, perché la dottoressa Barbara Capovani aveva una grande passione per la vita e per questo difficile mestiere; una donna sensibile e disponibile con tutti. Affrontava ogni questione, anche le più difficili, in prima persona, senza delegare. Aperta ai cambiamenti e sempre propositiva sul lavoro».