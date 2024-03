Psichiatra a colloquio con Seung. La consulente in carcere. Sarà sentita in udienza

di Antonia Casini

Omicidio Capovani: la consulente è stata già in carcere per incontrare Gianluca Paul Seung. La psichiatra Maria Tiziana Neri con studio a Firenze, nominata tra fine novembre e inizio dicembre 2023 dalla difesa, è stata autorizzata a fare visita in carcere all’imputato. "Valuteremo, a seconda delle sue conclusioni – spiega l’avvocato Gabriele Parrini – se chiedere una nuova perizia. Quella eseguita in fase di incidente probatorio, non per colpa dei professionisti nominati, ma perché il nostro assistito si è rifiutato di essere periziato, è incompleta". Tra pochi giorni, dopo una nuova aggressione a un’altra psichiatra al Santa Chiara di Pisa, mercoledì 17 aprile si terrà la nuova udienza del processo che vede imputato Seung per il delitto della dottoressa Barbara Capovani, responsabile del reparto Spdc di Pisa. Sarà il giorno dei consulenti e, proprio per questo, la dottoressa Neri, che sarà tra gli esaminati in aula, in questi giorni ha parlato con l’imputato per farsi un’idea e redigere poi una relazione. "Da capire se c’è un nesso causale tra la patologia e l’evento reato", aggiunge l’avvocato Parrini che con la collega Ratti difende il giovane che sui social si definiva "sciamano".

Le parti civili si erano già opposte a una nuova perizia. "Non è monca, l’imputato si è rifiutato di sottoporsi alle visite", aveva ribattuto l’avvocato Stefano Del Corso che rappresenta la famiglia della professionista uccisa ad aprile 2023 davanti al reparto che lei stessa dirigeva. Respinta anche l’ipotesi di nominare consulenti diversi da quelli che hanno svolto la prima.

"Valuteremo nel corso del procedimento", avevano risposto i giudici (presidente Zucconi, a latere Vatrano). Costituitisi anche L’Ordine dei medici (il presidente Giuseppe Figlini) con gli avvocati Milvia Pasquinelli e Alessandro Niccoli, l’Asl Nord Ovest (la direttrice Maria Letizia Casani) con Maria Fernanda Ventura e la Regione (il presidente Eugenio Giani) con l’avvocato Nicola Gentini.

Qualche giorno fa a Lucca era fissata l’udienza per stalking (accusato sempre Seung, difeso dall’avvocato Andrea Pieri) verso medici della psichiatria del Versilia: si tratta di fatti del 2017. Il caso è stato rinviato a maggio.