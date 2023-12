Provoca incidente e rifiuta test: denunciato

Alcol alla guida e prevenzione al volante. I carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo, finalizzato - più in generale - ad assicurare il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale sulle arterie di collegamento principali e secondarie del territorio di competenza ed a scongiurare scorrette condotte di guida, potenzialmente alla base di esiti tragici - nel fine settimana appena trascorso - hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria due conducenti.

Nello specifico, i militari:  dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontedera hanno controllato, mediante etilometro, il primo conducente, verificando un tasso alcolemico superiore al triplo consentito dalla legge, ritirando al contempo la patente di guida ed affidando in custodia il mezzo a terzi;  della Sezione radiomobile della Compagnia di Pisa sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale senza feriti ed al rifiuto di un automobilista di sottoporsi al test con etilometro, lo hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, anche in questo caso ritirando la patente di guida.