Protesta di via Melone: "Perennemente al buio"

SANTA MARIA A MONTE

"Qui in via Melone siamo perennemente al buio. La strada in molte parti è dissestata e la pista ciclopedonale pericolosa. Non vediamo mai nessun esponente della pubblica amministrazione e non riceviamo risposte alle nostre segnalazioni su problemi e disservizi". A parlare è Davide Lazzeri, uno dei residenti nella strada della periferia collinare di Santa Maria a Monte. Via Melone, negli ultimi anni, è diventata una delle zone più popolose del territorio comunale. Si tratta di una strada densamente popolata, scelta anche da tante giovani coppie per la loro residenza e quindi contraddistinta da giovani famiglie con bambini. Secondo Lazzeri, e anche altri residenti, la zona non riceve le attenzioni necessarie che possano garantire un livello accettabile di sicurezza. Tra queste c’è la pubblica illuminazione che spesso rimane spenta. "Per non parlare – conclude Lazzeri – delle condizioni del selciato, in più punti ridotto male e pericoloso".