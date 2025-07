Colpi di Grazia a La Nunziatina, la kermesse al femminile

Pisa 1 luglio 2025- Nuovo appuntamento con Colpi di Grazia, la kermesse tutta al femminile ideata dall’Associazione Metarock, con l’organizzazione de La Nunziatina e il contributo di Fondazione Pisa. La grazia delle donne torna in scena alla Nunziatina di Pisa, per la quarta edizione della rassegna, con il concerto di Nicole Coceancig, in programma martedì 1 luglio (ore 19,30). Sul palco del Giardino Cûr di veri, un progetto che unisce melodie friulane alla passione del tango argentino. In un viaggio al di là dell’oceano il quartetto interpreta le musiche e gli arrangiamenti del polistrumentista Leo Virgili, con la voce della giovanissima Nicole Coceancig, una delle voci più energiche e ispirate degli ultimi anni in Friuli. A contrappunto dell’organico il virtuosismo e la sensibilità del violinista Davide Raciti e la solidità del contrabbasso di Valeria Liva. Il gruppo rilegge i rispettivi repertori popolari friulano e sudamericano e li affianca a una manciata di composizioni originali con arrangiamenti carichi di energia, prendendo il largo per una vera e propria emigrazione all’incontrario. Nicole Coceancig è una cantautrice friulana originaria di Premariacco, attualmente residente a Paluzza, in Carnia. Si è distinta nel panorama musicale italiano per la sua scelta di cantare in lingua friulana, portando avanti un progetto artistico che fonde impegno civile, identità culturale e sperimentazione sonora. Rappresenta una voce originale e significativa nel panorama musicale italiano, capace di coniugare tradizione e contemporaneità con profondità e autenticità. Nel 2024, Nicole ha vinto la XXVII edizione del Premio Ciampi con due brani originali in friulano: Cjare mame e Di trop che o ai cjaminât. Quest'ultimo è stato selezionato anche per il festival Suns Europe, dove ha rappresentato il Friuli-Venezia Giulia insieme ad altri artisti internazionali. Nel dicembre 2024 ha pubblicato Zohra, un concept album interamente in friulano che racconta la storia di una ragazza pakistana di 14 anni in fuga lungo la rotta balcanica. Il disco affronta temi come l’emancipazione femminile, la migrazione e il coraggio, offrendo una narrazione intensa e attuale. La musica di Nicole Coceancig si ispira alla tradizione del canto popolare femminile friulano, che lei reinterpreta con una voce autentica e una sensibilità contemporanea. Il suo stile è diretto, musicale e inclusivo. Oltre alla sua attività musicale, Nicole si è distinta per il suo impegno sociale. Nel 2019 ha organizzato un concerto benefico a Premariacco per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova, raccogliendo mille euro destinati agli sfollati. Durante l’evento ha eseguito una toccante versione di Hallelujah di Jeff Buckley. Nicole ha collaborato con diversi artisti, tra cui Franco Giordani, con cui ha realizzato il brano "Quello che cerco". Nel 2025 ha partecipato al progetto musicale Cûr di veri, che unisce melodie friulane alla passione del tango argentino, insieme a Leo Virgili (chitarra), Davide Raciti (violino) e Valeria Livia (liron).