Prosegue il piano del Comune per rendere più sicuri gli attraversamenti

Pisa, 23 ottobre 2024 - L'amministrazione comunale di Pisa prosegue la programmazione di interventi, coordinati e realizzati da Pisamo, per aumentare la sicurezza dei pedoni e prevenire il rischio di incidenti stradali.

Continua la realizzazione di nuovi attraversamenti semaforici a chiamata, tecnologici e più sicuri, dotati di ausili di protezione e sicurezza per persone ipovedenti e ipoudenti. In particolar modo gli ultimi tre interventi in ordine di tempo riguardano zone della città in concomitanza di scuole. Nello specifico sono stati realizzati due attraversamenti pedonali in via Benedetto Croce e viale Bonaini regolati da impianto semaforico in un'area con un’alta presenza di studenti, creando un percorso in sicurezza che va da via Sancasciani, intersezione con via Benedetto Croce all'altezza della galleria "Don Sturzo" fino a viale Bonaini, potendo eventualmente proseguire verso via della Spina. Gli impianti semaforici sono illuminati nelle ore notturne. Inoltre a Oratoio all'intersezione con via Marsala vicino alla scuola primaria "Genovesi" ne è stato installato un terzo. “Stiamo portando avanti - ha dichiarato l'assessore alla mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli - il piano per la sicurezza stradale che riguarda tutta la città. Sono molti gli attraversamenti critici che i cittadini ci avevano segnalato e in cui siamo intervenuti con semafori a chiamata, attraversamenti pedonali illuminati e in quota ma anche istituzione di aree a velocità. Vogliamo tutelare la sicurezza di pedoni e ciclisti, con particolare attenzione agli utenti più deboli, ovvero anziani, persone con disabilità e studenti, questi particolarmente interessati dagli ultimi lavori che sono stati effettuati”. "Siamo al servizio dei bisogni della città - ha detto l'amministratore di Pisamo Andrea Bottone - Grazie a un lavoro quotidiano di coordinamento con uffici che non si risparmiano, riusciamo a dare risposte concrete." Inoltre sono state completate le opere edili su via Pasquale Pardi nel quartiere di San Giusto per mettere in sicurezza l'attraversamento, che a breve verrà illuminato, dal supermercato verso il Polo San Giusto. In precedenza erano stati realizzati tre attraversamenti luminosi, senza semaforo, all'altezza del ponte dell'Impero, sulla via Aurelia all'altezza del ristorante “Da Rino” e in via dell'Aeroporto. Nel corso delle prossime settimane saranno a regime anche i nuovi attraversamenti luminosi in via Paparelli (all'altezza del ponticello che la collega a via di Pratale) e in via Gioberti davanti all'asilo nido.