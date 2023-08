Prosciutto e melone, una combo indigesta da evitare a Pisa

Prosciutto e melone? Una "combo" indigesta" ignorata dai più. E come insegnano i cinesi, per togliere la sete, è meglio il tè caldo o tiepido di quello freddo e niente pasta sotto l’ombrello bensì riso basmati. Ciro Vestita (foto in alto), medico, pediatra, dietologo, fitoterapeuta e volto notissimo di Rai 1, smonta alcune "leggende balneari" sulla dieta estiva. La leggenda numero uno, è un piatto che ci ha reso famosi nel mondo e cioè quella combinazione italica di prosciutto e melone, un piatto che apporta poche calorie rispetto ad un pasto ma che nasconde qualche insidia. "Allora chiariamo subito che ai giovanotti in salute che mangiano prosciutto e melone, il tuffarsi in mare non è un vero e proprio rischio. Diverso è il discorso per i bambini e gli anziani".

Ci spieghi meglio.

"La combinazione di prosciutto e melone, è sbagliata perché aumentano i tempi di digestione. Il prosciutto è un alimento altamente proteico ed è salato. Il melone è un frutto che ha il potere di diluire i succhi gastrici ed è ricco di potassio che sappiamo quanto sia di beneficio nel periodo estivo. Peccato che il sale del prosciutto annulli i benefici del potassio. Se poi si aggiunge l’alto potere del melone di diluire i succhi gastrici, si capisce che i tempi per la digestione piena si dilatano e soprattutto anziani e bambi possono andare incontro a forme di congestione se non rispettano i tempi necessari alla digestione anche di quel piatto che viene reputato leggerissimo e dietetico".

Altri cibi da evitare per fare il bagno in tutta sicurezza?

"In molte spiagge toscane si trovano chioschi che vendono panini con porchetta o altre carni lavorate molto proteiche. Va bene mangiare questi panini. Sono pratici e facili. Basta però che, invece di tre ore per la digestione, bambini ed anziani ne facciano quattro o cinque di ore prima di tuffarsi. Ricordate che i cibi ricchi di proteine animali necessitano di molto tempo e di molto sangue per la digestione".

Anche la pasta, sotto l’ombrellone deve essere bandita?

"Allora per non incorrere in nessun problema di digestione, do un consiglio alle mamme. Preparate ai vostri figli del riso basmati. E’ digeribilissimo. Ci aggiungete un po’ di olio a crudo, qualche vegetale tipo carote ed una grattata di parmigiano. In quel piatto, c’è tutto ed è altamente digeribile oltre ad essere poco calorico".

E come bibite?

"Acqua. Niente bibite gassate o fredde di frigo. Per togliere la sete, dicevano i cinesi si deve bere tè caldo. Questo per dire che assumere acqua troppo fredda crea scompensi termici nella fase digestiva fino ad arrivare al classico mal di pancia o di stomaco o mal di testa. L’acqua eccessivamente fredda può agire sul volume di alcuni cibi favorendo il gonfiore addominale".

Carlo Venturini